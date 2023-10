Doppia celebrazione dei valori della Resistenza a Somano

Sabato 23 settembre Somano ha ospitato due importanti incontri dedicati alla memoria della Resistenza e ai valori che la ispirarono. Nel corso della mattinata, il Sindaco Claudio Paolazzo ha accolto nella Sala del Consiglio Comunale una delegazione di ospiti francesi e spagnoli che hanno partecipato a Values (“Valori”), un progetto europeo Erasmus Plus rivolto a insegnanti e operatori culturali.

Somano, infatti, è stata inserita fra i luoghi studiati nel corso del progetto come possibili destinazioni di “cammini della memoria”.

Francesco Aceti, presidente della Association Euroregionale Alpes-Mediterranee, ha spiegato che il progetto intende diffondere in Italia e altri Paesi europei un modello già collaudato in Francia, Belgio e Spagna, che permette di accompagnare le scolaresche e la popolazione a conoscere i luoghi della memoria. Nel pomeriggio gli ospiti hanno raggiunto il Museo delle Resistenza in frazione Garombo, dove si sono festeggiati i 40 anni di vita della struttura, inaugurata nel 1983 grazie all'impegno dei partigiani delle formazioni Giustizia e Libertà che avevano partecipato alla lotta di Liberazione nella zona di Somano, e alla collaborazione dei somanesi che fornirono un prezioso aiuto materiale alla costruzione del rifugio-museo.

L'incontro pomeridiano è stato aperto dalla proiezione di un video prodotto all'interno del progetto europeo Values, che mostra i luoghi della memoria di Spagna, Francia e Italia presi in considerazione, fra i quali, come si è detto, il Museo della Resistenza di Somano. Sono quindi intervenuti Marco Bussone (presidente nazionale UNCEM), Sergio Soave (presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo) e Michele Cauda (presidente della sezione di Alba e Bra dell'ANPI), i quali hanno sottolineato l'importanza dei valori ispiratori della Resistenza anche nel difficile contesto storico attuale. Michele Calandri (già direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo) e la professoresa Adriana Muncinelli hanno rievocato l'inaugurazione del rifugio-museo di Somano, a cui parteciparono nel 1983.

Insieme con Beppe Rolfo, studioso delle vicende storiche locali, hanno evidenziato l'importanza della nascita, a Somano, della formazione partigiana chiamata Islafran, che contava al suo interno membri italiani, slavi e francesi: una anticipazione resistenziale del progetto di unificazione europea. Muncinelli, rifacendosi a precedenti progetti di valorizzazione dei sentieri partigiani come l'importante “Memoria delle Alpi” del 2006, ha insistito sulla necessità di costruire nuove iniziative sulla memoria storica a partire dalle precedenti esperienze.

Riflessione ripresa nel successivo intervento di Paolo Calvino, che ha ricordato due progetti realizzati a partire dal 2019, il Cammino della pianurizzazione e il Cammino nella Resistenza, con i quali si sono proposte agli escursionisti camminate di più giorni che consentono di meglio comprendere l'esperienza della Resistenza. In conclusione, Francesco Aceti ha portato a tutti gli intervenuti una sorpresa: cinque fotografie della banda dell'Islafran recentemente ritrovate nell'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino.

La chiusura della giornata è stata affidata alle parole di ricordo e incoraggiamento della signora Cristiana Del Prete, moglie del comandante partigiano Nello Streri che operò durante la Resistenza a Somano dopo aver partecipato alla “pianurizzazione”, il trasferimento di reparti partigiani dalle valli cuneesi alle Langhe svoltosi nell'inverno tra il 1944 e il 1945.