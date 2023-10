Federica Pellegrini a Verissimo: "Mia figlia nasce tra Natale e Capodanno"

(Adnkronos) -

"Sono incinta di una bambina, nascerà tra Natale e Capodanno". Federica Pellegrini diventerà mamma tra meno di 3 mesi. La leggenda del nuoto italiano racconta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, la gravidanza. "Era il nostro sogno, era quello che speravamo: volevamo allargare la famiglia appena creata. Abbiamo atteso parecchio per l'annuncio, quando lo abbiamo detto ero già incinta da oltre 4 mesi. Volevamo cercare di vivere tutto più normalmente possibile, lo abbiamo tenuto nascosto finché è stato possibile", dice.

La bimba, come la mamma e il papà Matteo Giunta, 'vivrà' in piscina? "Vorrei che il prima possibile prendesse confidenza con questo ambiente meraviglioso. L'idea è che possa essere una bimba sportiva, ovviamente sceglierà lei la sua strada. Abbiamo saputo subito il sesso della bambina, la ginecologa lo aveva capito già alla seconda visita. Quando ce lo ha detto, una lacrimuccia è scesa", dice. In collegamento, Matteo Giunta confessa: "Abbiamo scelto il nome? Sì... Ma abbiamo tempo per poterlo cambiare...". Il nome è top secret, per ora c'è il soprannome: "Meringa". L'ipotesi del parto in acqua è concreta: "Mi sono informata", dice la futura mamma.