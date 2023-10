"Piazza Boves di notte è questo: un posto che di giorno non c'è"

Riportiamo le riflessioni di un residente di piazza Boves a Cuneo, scaturite dopo la lettura di un articolo dello scorso 29 settembre, uscito su Targatocn, nel quale emergeva come la situazione della piazza fosse nettamente migliorata in tema di sicurezza e degrado.

Il lettore dissente e ironizza sulla situazione.

"Piazza Boves, una rondine non fa primavera. Purtroppo.

E’ la sera del 29 settembre, quando con whatsapp, un amico mi invia copia dell’ennesimo articolo relativo alle ormai note vicende di piazza Boves.

Abitando da sempre in quella piazza, sono particolarmente interessato al pezzo, che già dal titolo (Su piazza Boves una sola voce: dopo mesi difficili, la situazione è finalmente migliorata), pare pregno di ottimismo e positive certezze.

Dopo averne letto con particolare attenzione il contenuto, pur condividendo che alcuni miglioramenti sono visibili, rimango sorpreso da tanto ottimismo e dalla smania di trasmettere tranquillità nei confronti di una situazione che dalla normalità è, secondo me, ancora molto lontana.

Quasi ci fosse la volontà di chiudere anzitempo una questione che, è bene ricordarlo, dura da anni, e negli ultimi tempi è divenuta realmente insostenibile.

E, probabilmente per qualcuno, anche fastidiosa, tanto da volerla derubricare più ad un incidente di percorso, che a fenomeno negativo che si protrae da molto tempo.

Sarà pure che da alcune sere, finalmente, si riesce a riposare per una notte intera, ma basta dare una rapida occhiata dai vetri, per capire che le frequentazioni e le abitudini in uso nella piazza sono le stesse di inizio estate.

Sarà, ma io tutta questa baldanza e questa fiducia proprio non riesco a farla sbocciare. Forse perché sono preda, anche io, della isteria collettiva che ha pervaso questo angolo di Cuneo, come sostiene uno degli intervistati, che però vive da un’altra parte.

E’ sera tardi e, penso, probabilmente la stanchezza mi fa percepire le cose peggio di come siano effettivamente. Eppure io tutto questo entusiasmo non lo provo. Non sono stupito dal presidente del comitato che, a parte vivere in altra zona della città, come un mantra, in tutte le occasioni che ho avuto modo di ascoltarlo, e nelle interviste rilasciate agli organi di stampa, ha sempre dichiarato che la situazione era sotto controllo ed in via di miglioramento.

Forse per convincere se stesso. Tanto che, di miglioramento in miglioramento, oggi piazza Boves dovrebbe essere un piccolo Eden.

Guardo di nuovo fuori: vedo tutto tranne il Paradiso. Sarà. Dovrei comunque gioire, perché in ogni caso ho la possibilità di vivere proprio sopra uno dei fiori all’occhiello di Cuneo (così almeno è stato definito da uno degli intervistati); il famoso parcheggio multipiano. Sarà. Però ho ancora negli occhi le foto del pattume e del lerciume che quel “fiore” aveva al suo interno.

Risultato di anni di degrado e di disinteresse. Meglio non dire, meglio stare zitti, altrimenti che immagine diamo della Piazza? E così, nel silenzio generale, il fiore all’occhiello è diventato il comodo ritrovo per sbandati, violenti, teppisti.Per non parlare dei traffici sordidi che, ancora adesso, vi si svolgono.

Penso che un pallido motivo di speranza me lo fornisce un altro degli intervistati, il quale rientrando tardi, (lui vive nella Piazza) ha trovato una persona alterata distesa sui gradini. Ma era sola. E quindi, come pare di intendere dallostesso, non c’era da preoccuparsi piu’di tanto. Forse ha ragione. Effettivamente in piazza Boves siamo abituati a molto peggio. O probabilmente perché il degrado è ormai come la primavera con le rondini. Se una rondine non fa primavera, una persona accasciata per terra non è sintomo di degrado. Sorrido per non farmi prendere dallo sconforto. Sarà, ma continuo a pensarla come prima. E' tardi, vado a letto. Con i miei pensieri che non mi aiutano a prendere sonno.

Di colpo, alle ore 2,00 circa, mi sveglio di soprassalto. Un tizio urla per tre volte “andiamo e lo ammazziamo”. E’ alterato, non è solo, ci sono altre persone (quindi dovrei preoccuparmi). Guardo quel che accade. Qualche tafferuglio, urla, vetri rotti, ormai un classico. Poi ognuno prende la sua strada.

Torno a letto. Riesco a riaddormentarmi, ma per poco. Sono circa le quattro quando vengo svegliato da urla, grida, parolacce, vola qualche oggetto, forse delle pietre. Il principio di una rissa, l’ennesima. Sono in parecchi, corrono, si inseguono. Forse hanno qualche disputa da regolare. Continuano le loro scorribande come se la piazza fosse affare loro.

Preso dall’esasperazione, alle ore 4,26 chiamo il 112. Spiego all’interlocutore quanto sta accadendo e, nel mentre, sopraggiungono una vettura della polizia ed una dei carabinieri. Qualcuno piu’ esasperato, pardon isterico, di me, ha già chiamato le forze dell’ordine. Anche loro, il cui sforzo è encomiabile, fanno ciò che possono. Identificano, dissuadono, invitano ad andarsene.

Torno a letto. Sono quasi le 5. Di li a poco sarà giorno, e penso ad una canzone di Ligabue, che dice ”certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c’e’....”

Ecco, piazza Boves di notte è questo: un posto, un mondo, che di giorno non c’è. Probabilmente tutto questo ottimismo deriva dal fatto di conoscere bene solo la parte che tutti vedono".

Lettera firmata