A Ceresole d’Alba comincia la seconda edizione della stagione teatrale d’Autunno

La Biblioteca Civica di Ceresole d’Alba ha deciso di programmare la seconda edizione della rassegna di teatro e musica per questo autunno 2023, nella location del cinema parrocchiale di piazza Vittorio Emanuele II.

Si comincia sabato 7 ottobre alle ore 21 con la Compagnia Teatrale 'Der Roche' di Montaldo Roero, che presenterà la commedia 'Ij Gran Portò Gran-e', farsa in due atti di Tremagi–Marletta Odone Giovanni, per la regia di Gian paolo Montisci.

La prima esperienza risale al 2019, poi gli eventi avevano impedito la prosecuzione di spettacoli accolti con entusiasmo dai ceresolesi e non solo.

Quest’anno il cartellone prevede quattro eventi, due teatrali e due musicali: una commedia dialettale ed un concerto polifonico in ottobre, una commedia moderna ed un coro a cappella a novembre; proposte che potranno incontrare i gusti di tutti e che ci invitano ad uscire dalle nostre case per fruire dal vivo di spettacoli messi in scena da artisti locali d’eccezione.

I volontari della Biblioteca Civica di Ceresole d’Alba ringraziano la disponibilità della parrocchia di San Giovanni Battista e aspettano gli spettatori continuando a credere nel motto che, da parecchi anni, è motore del loro operato: Conoscere-Partecipare-Condividere.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Prenotazioni presso Tabaccheria Mosso Via Martiri 3

oppure tramite mail: sbonetto71@mail.com