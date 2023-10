Bra, raduno annuale della Fidca per non dimenticare la storia [FOTO]

«Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente», diceva Indro Montanelli.

Lo sa bene la Federazione Italiana dei Combattenti Alleati (FIDCA) - Sezione “Luigi Testa” di Bra , nata per ricordare le gloriose pagine di storia del nostro Paese, scritte con il contributo di tanti combattenti che seppero riconquistare, a duro prezzo, la libertà e la democrazia, che, ancora oggi, costituiscono il pilastro su cui si fonda la Repubblica.

Al raduno annuale di domenica 1° ottobre hanno partecipato numerosi cittadini, che si sono ritrovati in piazza XX Settembre, davanti al monumento ai combattenti alleati caduti in Europa, che si staglia appena più in basso della chiesa di Santa Maria degli Angeli.