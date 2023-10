Nuova linea dalle frazioni di Mondovì per raggiungere il centro nei giorni di mercato

Nuovo servizio sperimentale per il trasporto pubblico locale Monregalese. Come annunciato nel corso dell'ultimo consiglio comunale, a partire dal prossimo 10 ottobre sarà attivo un servizio navetta dalle frazioni per raggiungere il centro nei giorni di mercato.

Il martedì e il sabato, infatti, verrà promossa un’apposita “Linea 5 mercatale - frazioni”

Il partirà alle 8.10 da San Giovanni dei Govoni per poi toccare Rifreddo (8.15), Gratteria (8.20), via Manelli (8.23), Breolungi (8.25), via Bertini / via Rocca de’ Baldi (8.28), Sant’Anna Avagnina - cimitero (8.31), Merlo (8.40), Ospedale (8.45) per giungere infine in piazza della Repubblica alle ore 8.50. Il viaggio di ritorno seguirà le medesime fermate con partenza alle 11.30 da piazza della Repubblica e rientro a San Giovanni dei Govoni alle 12.10.

"Continuano gli sforzi dell’Amministrazione comunale per accogliere le esigenze dei cittadini" il commento del sindaco, Luca Robaldo che ha mantenuto la delega alle frazioni, e dell’assessore ai Trasporti, Gabriele Campora. "Diversi utenti ci hanno infatti sollecitato affinché, in occasione delle giornate di martedì e sabato, venisse garantito un servizio di trasporto pubblico e non soltanto a chiamata come predisposto in una prima fase. Attingendo ad apposite risorse comunali, allora, abbiamo deciso di sperimentare per alcuni mesi questa nuova linea 5 che ci auguriamo possa incontrare il favore dei residenti frazionali, efficientando i collegamenti tra i nuclei urbani esterni e il centro storico. Un altro importante passo avanti nella riorganizzazione del trasporto pubblico locale, effige di quanto la nostra azione amministrativa di ascolto e dialogo con i cittadini sia costante e costruttiva".