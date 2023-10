In seminario a Fossano otto incontri sul potere con l'associazione L’Atrio dei Gentili

L’associazione culturale fossanese “L’Atrio dei Gentili” riprende le attività sabato 7 ottobre nei locali del Seminario interdiocesano a Fossano (viale Mellano 1), con un doppio appuntamento: lectio divina e assemblea dei soci.

La Lectio (insieme all’Ac di Fossano) torna ad affrontare il tema del potere (il titolo del percorso è “Potere e dei poteri: forza, possibilità, gentilezza”), a distanza di vent’anni esatti dal ciclo dedicato al medesimo tema antropologico. Nel primo di otto incontri (fino a maggio 2024) la teologa fossanese Stella Morra commenta il brano di Apocalisse 5,1-14: “Ricominciare da dove eravamo arrivati”.

L’incontro si svolge in presenza, ma è possibile seguire la Lectio anche online (attraverso la piattaforma Zoom), link https://us02web.zoom.us/j/85966421241. La partecipazione è aperta a tutti.

Perché viene riproposto il tema del potere? A spiegarlo è la stessa teologa Morra, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede: “La questione del potere ci inquieta sempre: ci sentiamo sottoposti al potere altrui, a quello del caso, estranei alle forze che sembrano tanto più grandi di noi e inarrivabili. Tendiamo ad avere una percezione negativa del potere come forma che corrompe anche le migliori intenzioni, che rende autosufficienti e quindi autoreferenziali, arroganti, violenti quasi senza consapevolezza. Eppure, il potere, come forza, e i poteri nelle loro molteplici forme, sono una possibilità: ciò che rende la gentilezza reale, che fa passare dal mondo delle intenzioni (e spesso della frustrazione) alla meraviglia della realtà; il potere è figlio della misura della propria parzialità, ma anche della differenza e del desiderio. È carne e relazione (per questo si parla di potenza in ambito di sessualità...). Proviamo ancora una volta a farci interrogare dalla Scrittura - conclude Morra -, da quella Parola che illumina i nostri passi, per farci attraversare dalla ‘exousia’ (autorità) di Colui a cui è stato dato ogni potere”.

Sul sito web dell’associazione (www.atriodeigentili.it) è disponibile il calendario completo del percorso 2023-2024 con tutte le informazioni.

A conclusione della Lectio, alle ore 17, si svolge l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione. La riunione dei soci è uno dei momenti qualificanti della vita associativa, occasione per fare il punto della situazione, confrontarsi insieme sulle iniziative da mettere in cantiere e presentare il programma dell’anno. Sul sito web dell’Atrio dei Gentili si può leggere la lettera di convocazione con l’ordine del giorno. È possibile partecipare anche on-line, allo stesso link della lectio. L’assemblea è aperta a soci, amici e simpatizzanti.