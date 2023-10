Iniziata ufficialmente l'annata lionistica 2023/2024 del Lions Club Carrù-Dogliani

Giovedì 28 settembre, il Lions Club Carrù-Dogliani ha dato ufficialmente inizio all'annata lionistica 2023/2024 con una riunione conviviale presso il ristorante I Magnin di Carrù.

Presenti l Presidente dell'Amministrazione Provinciale Luca Robaldo, il Sindaco di Carrù Nicola Schellino, quello di Dogliani Ugo Arnulfo e le autorità lionistiche: il Presidente Distrettuale Sergio Zavattero e quello del Lions Club Mondovì, Federico Binchini.

Il Presidente del Club, Giancarlo Quaglia, ha tracciato il Programma Sociale che vedrà impegnato il Club in numerose iniziative sul territorio, inerenti principalmente a tematiche fondamentali.

In primis i giovani, per cui sono in programma le "borse di studio Lions" per studenti meritevoli che hanno concluso il ciclo di studi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, in collaborazione con il Concorso borse di studio del Corriere di Carrù, il sostegno al concorso giornalistico "Premio Dardanello" e il concorso "Poster per la pace"

Poi a cultura, per la quale verrà dato sostegno ad associazioni ed artisti per la promozione, la divulgazione della cultura e il recupero del patrimonio storico ed artistico locale, il sostegno alle attività dei "pomeriggi insieme" per la partecipazione ad eventi culturali;-

Infine la solidarietà, con l'organizzazione di raccolte fondi da destinare ad attività benefiche e la prevenzione visiva, con screening gratuiti e giornate informative alla cittadinanza, grazie anche alla disponibilità e collaborazione della socia Carla Blengio, che è coordinatrice distrettuale del programma Sight for Kids Ambliopia.