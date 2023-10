La Lega contro i tumori organizza a Saluzzo un percorso per smettere di fumare

Il fumo fa malissimo: alla salute ma non solo. Vuoi smettere di fumare? Parte a novembre un percorso di gruppo per smettere di fumare.

"Smettere di fumare può essere difficile- dicono dalla Lilt, (Lega italiana per la lotta contro i tumori) - tuttavia milioni di persone ci sono riuscite. Spesso occorrono più tentativi prima di riuscirvi definitivamente, ma molti fumatori riescono al primo, se sono sufficientemente motivati. Chi decide di dire stop al fumo, si trova ad affrontare un vero e proprio cambiamento: fumare è un comportamento costituito da un insieme di atti concatenati, spesso inconsapevoli ed automatici".

Inoltre la dipendenza da tabacco è un fenomeno complesso in quanto accanto alla dipendenza da nicotina, è presente anche il peso della dipendenza psicologica e comportamentale. Quindi,il fenomeno della dipendenza dalla sigaretta si esprime sia come bisogno della quantità quotidiana di nicotina sia come valore simbolico attribuito alla sigaretta: "rimedio per l'ansia", "fonte di piacere", "facilitatore di contatti sociali".

La LILT offre ai fumatori con motivazione a smettere uno spazio di gruppo, in cui condividere questo percorso ed essere sostenuti verso l’obiettivo. Il prossimo percorso partirà a novembre, presso la sede di Saluzzo della LILT, corso Roma, 19.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al n° 0175/42344 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.