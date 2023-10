La società corale di Cuneo in concerto a Chiusa di Pesio in occasione degli 850 anni della Certosa

La Società Corale città di Cuneo, porta nella suggestiva ed evocativa cornice della Certosa di Pesio il concerto Vespri di S. Rachmaninov, in occasione delle celebrazioni per gli 850 anni della Certosa di Pesio.

La Veglia per tutta la notte, Op. 37 è una composizione di musica sacra di Sergej Vasil'evič Rachmaninov, con testi tratti dalla cerimonia della Veglia notturna della Chiesa ortodossa russa

I Vespri sono un grande affresco, un’opera drammatica e grandiosa che, pur densa della religiosità ortodossa, si eleva a travalicare la fede che la anima per raggiungere il cuore di tutti gli esseri umani, credenti e no, per raccontare le gioie e le miserie, le fatiche di ogni giorno ed i momenti di intimo abbandono, parlano a tutti e di tutti.

Sono insieme elevazione e struggimento, contemplazione e concretezza, divino ed umano ad un tempo. Questa è la loro grandezza.

Il Maestro Giuseppe Cappotto presenta i Vespri di S. Rachmaninov

Chiesa Abbaziale Certosa di Pesio Cuneo – 7 ottobre 2023 ore 18

S. Rachmaninov (1873 – 1943)

VESPRI Op. 37 (“Veglia di tutta la notte”)

Coro della Società Corale Città di Cuneo

Giuseppe Cappotto, direttore