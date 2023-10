Le metamorfosi di Francesco Segreti in mostra a Stroppo nel Lazzaretto di Caudano

Domenica 8 ottobre alle 11 nel Lazzaretto di Caudano, nella frazione omonima di Stroppo, in Valle Maira, s'inaugura Metamorfosi, un progetto Etharts - Francesco Segreti, che prevede un’esposizione di pitture, sculture e installazioni.

L'etimologia della parola, da cui prende il titolo la mostra - meta/cambiamento - morphe/forma - richiama immediatamente un tema che fin dai secoli scorsi ha attirato molti artisti a interpretarne il significato secondo i diversi linguaggi, dalla scultura alla letteratura, dalla musica al cinema, fino alla videoart. “Corpo crede ciò che solo è ombra”: il famoso verso con cui Ovidio descrive la figura di Narciso - nel Terzo libro delle Metamorfosi – è il sottotitolo di questo allestimento. Metamorfosi è alla sua quarta diversa edizione che si caratterizza ancora una volta per l’ambientazione; le opere inserite nella mostra, cercano di far dialogare, di sollecitare il visitatore a “specchiarsi” nel percorso.

Grazie alla ospitalità del Comune di Stroppo, Metamorfosi sarà visitabile nel Lazzaretto di Caudano, nell’omonima borgata dall’8 ottobre fino al 5 novembre. L’edificio, che data al 1436, è una occasione importante per unire idealmente architettura antica e arte contemporanea. L’allestimento nasce dalle diversificate esperienze artistiche che l’autore ha maturato in questi anni: dall’uso di materiali come il legno e la carta, alle tecniche tradizionali, alle espressioni artistiche più moderne, come la land art.

L’inaugurazione è prevista per domenica 8 ottobre dalle 11, ora insolita, ma vista la posizione della borgata Caudano e l’incrocio con diversi sentieri, si è pensato di far vedere anche il fenomeno del foliage, una delle meraviglie della Valle Maira. Sarà visitabile fino al 5 novembre in totale autonomia, seguendo le istruzioni per l’accesso che si trovano in loco.

Per informazioni e contatti: Francesco Segreti 3496774516,

www.etharts.com e pagine facebook/instagram: etharts - francesco segreti.