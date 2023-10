Mondovì avrà la "Casa delle Associazioni" recuperando un 'contenitore vuoto' nel rione Piazza

Nei locali troveranno sede inoltre la “Consulta femminile” e il “Circolo delle Idee” e organi consultivi del Comune.

La sede sarà fruibile tutti i giorni e l'assegnazione degli uffici avrà durata quinquennale, con un contributo simbolico di 10 euro mensili.

La proposta ha ricevuto il plauso del consigliere di maggioranza Marco Bellocchio: "Un intervento positivo per dare una sede dignitosa alle associazione e per recuperare anche uno dei 'contenitori vuoti di Piazza". Commenti favorevoli anche dalle opposizioni a nome del consigliere Rocco Pulitanò e dalla consigliera Laura Gasco.

Massima soddisfazione anche dal presidente Elio Tomatis che ha aggiunto: "Un passo importante per le associazioni che organizzano eventi di rilievo nella nostra Città. Sono in corso di sistemazione gli infissi e altri interventi di manutenzione, ma entro Natale potrebbe già essere pronta".

"Un atto dovuto visto il fervore associazionistico che da anni anima la nostra città - il commento del sindso Luca Robaldo e Francesca Botto. - "In un periodo complesso dal punto di vista socioeconomico, le realtà associative rivestono un ruolo centrale per l’intera comunità monregalese, andando ad alleviare emergenze sociali e sanitarie e proponendo attività culturali, sportive ed educative. Un’azione capillare e incisiva che, come Amministrazione, non potevamo non premiare almeno con l’individuazione di una sede collettiva atta ad ospitare le realtà più storiche e attive. In particolare, nello stabile troveranno spazio quattordici vani adibiti ad ufficio, una sala riunioni, i servizi igienici e un corridoio di servizio. La “Casa delle Associazioni” come luogo di confronto e di incontro per favorire una sinergia trasversale, anche grazie alla presenza della Consulta femminile e del Circolo delle Idee, organi consultivi del Comune".

Il consiglio comunale ha approvato la proposta all'unanimità.