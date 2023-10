Alba, l'autrice Olga Gambari chiude l'edizione 2023 del festival culturale "Profondo Umano"

In un'epoca in cui l'identità sembra spesso imprigionata in definizioni rigide, Gambari ci invita a esplorare la complessità di ciascun individuo, indipendentemente dalle etichette che gli altri possano attribuire. "Il nome segreto" è un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere la ricchezza di volti, sguardi e anime che abitano in ciascuno di noi.

L'edizione di quest'anno del festival Profondo Umano ha saputo affrontare il tema dell'identità in tutte le sue sfaccettature, offrendo al pubblico una variegata prospettiva che spazia dall'ambito antropologico a quello artistico ed educativo. Gambari, con la sua opera, ha contribuito in modo significativo a questa discussione, dimostrando come l'identità sia un caleidoscopio di sfumature che non può essere rinchiuso in schemi predefiniti.