Saluzzo, 150 persone presenti a Il Quartiere per la grande festa della ricerca

Venerdì 29 settembre la Green Community delle Terre del Monviso ha partecipato alle iniziative svoltesi per la promozione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2023.

Unight – United citizens for research – è stato per il secondo anno consecutivo un appuntamento di rilievo internazionale in grado di coinvolgere ricercatori provenienti da quattro nazioni differenti: Francia, Italia, Portogallo e Romania.

Tra le cinque università europee coinvolte nel progetto, è l’Università degli Studi di Torino ad aver portato la Notte dei ricercatori in Italia e, più precisamente, in Piemonte. Centinaia di caffè scientifici, mostre, spettacoli, giochi ed esperimenti che hanno coinvolto diverse città delle Terre del Monviso: Cuneo, Ostana, Saluzzo e Savigliano.

In tale occasione Il Quartiere ha accolto 150 persone a partire dal mattino di venerdì. La giornata ha avuto inizio con le scuole primarie saluzzesi che hanno partecipato a tre laboratori didattici:

- “I colori delle piante”. Le ricercatrici Alessandra Salvioli e Mara Novero hanno ricreato un piccolo laboratorio dotato di garze, imbuti, provette dove è stato possibile estrarre la clorofilla dalle foglie di spinaci e altri pigmenti vegetali colorati dal cavolo rosso;

- “Ribosome game”. Le ricercatrici Elena Gazzano e Francesca Valetti hanno spiegato il linguaggio delle proteine utilizzando un gioco di carte e mostrandone la forma;

- “Escape TOLearn!”. Le docenti Silvia Stanchi e Adelina Brizio hanno ricorso alla tecnologia proponendo un gioco di logica in cui i bambini dovevano esplorare il territorio rispondendo a domande sul clima e sull’ambiente.

Nel pomeriggio, le stesse ricercatrici hanno approfondito i temi del mattino con tavoli di discussione rivolti ai ragazzi delle scuole superiori e agli adulti: “Le micorrize: un’alleanza tra piante e funghi per il benessere dell’ambiente”, “Da rifiuto a risorsa in un lampo grazie agli enzimi”, “Alla scoperta del suolo, un tesoro sotto i nostri piedi”.

In concomitanza con la settimana nazionale delle biblioteche Biblio Pride 2023, l’operatrice didattica Brigitta Zunino ha proposto anche delle attività creative negli spazi della Biblioteca Lidia Beccaria Rolfi dove i bambini dai 4 ai 10 anni hanno potuto leggere, colorare e divertirsi!