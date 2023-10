Lutto per la morte di Paolo Bruna Rosso, per 35 anni cantoniere della Provincia

E’ mancato all’età di 63 anni, dopo una grave malattia, Paolo Bruna Rosso, ex dipendente della Provincia di Cuneo che ha prestato servizio per 35 anni.

Cantoniere del Reparto Viabilità di Cuneo, era stato assunto dall’ente nel luglio 1981 ed è rimasto in servizio fino al pensionamento nel 2016, occupandosi in particolare della tratta del vallone di Elva, paese di cui era originario.

Sul sito della Provincia, viene ricordato come una persona sempre molto disponibile, in grado di fare qualunque cosa, punto di riferimento per tutta l’alta valle Maira. Lascia la moglie, i figli e i fratelli.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo, insieme a tutto il Consiglio provinciale e ai colleghi dipendenti, partecipa al lutto della famiglia ricordandone le non comuni doti professionali e umane.