Nella notte tre furti in abitazione a Cervasca. Garnerone: “I cittadini segnalino situazioni sospette”

Si sono consumati nella notte appena trascorsa – tra domenica 1 e oggi (lunedì 2 ottobre) – i tre furti che hanno coinvolto il Comune di Cervasca.



Secondo i carabinieri, ben informati sulla situazione, gli scenari hanno avuto come bersaglio tre diverse abitazioni in momenti in cui i proprietari risultavano essere assenti. In tutti e tre i casi sono state operate effrazioni di natura simile, e si presentano agli occhi degli inquirenti elementi per definire uno schema ricorrente non solo nel modus operandi di bande dedite a questo tipo di reati ma anche per accostare i tre scenari e pensarli plausibilmente commessi dagli stessi soggetti. I carabinieri non escludono la possibile esistenza di altri furti non denunciati.



“Chiedo ai cittadini, prima di tutto, massima attenzione – ha commentato il sindaco, Enzo Garnerone - . E, poi, di segnalare situazioni o macchine sospette senza alcun timore. Sono state prese di mira abitazioni con persone anziane: ci stiamo confrontando con le forze dell’ordine ma serve uno sforzo, anche, della comunità per controllare con efficacia il territorio”.