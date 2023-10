Gruppo 3C di Savigliano cerca sistemista

Gruppo 3C è un’azienda informatica che fin dal 1995 opera su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al Nord Ovest, negli anni abbiamo saputo distinguerci come system integrator, implementando costantemente le tecnologie proposte ai nostri clienti e mantenendo un focus alto sulla sicurezza informatica e cyber security.



Oggi l’azienda sta vivendo un momento di crescita e di sviluppo su nuovi mercati e su nuove tecnologie, per questo siamo alla ricerca di un nuovo Tecnico Sistemista con esperienza da inserire nella nostra squadra, la persona dovrà occuparsi di:

· installazione e gestione di reti aziendali client server con virtualizzazione Hyper-V, VMware;

· attività su sistemi operativi Microsoft Windows Server e Linux, e conoscenza delle soluzioni cloud Microsoft;

· realizzazione di architetture di reti, gestione sistemi di virtualizzazione e infrastrutture di backup (Veeam);

· supporto e gestione di networking e firewall (Paloalto e/o Cisco e/o WatchGuard);

· supporto nelle attività di Help Desk;

· è richiesta la conoscenza di infrastrutture iper convergenti;

· riporterà direttamente al Responsabile del Reparto Tecnico.



Principali caratteristiche richieste

· esperienza pregressa come Tecnico Sistemista.

· orientamento al problem solving e al lavoro di squadra;

· ottima conoscenza dei principali sistemi informatici;

· buona conoscenza della lingua inglese;

· diploma/Laurea indirizzo informatico



Offriamo

· inserimento diretto in un ambiente dinamico e forte crescita;

· percorsi di formazione specialistici;

· affiancamento e formazione continua.



Spedire il curriculum a Info@gruppo3c.com