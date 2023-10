Nella giornata internazionale degli anziani, non dimentichiamo il ruolo della formazione finanziaria

L'educazione finanziaria da Manuale è inseparabile dal valore della giornata nazionale degli anziani, della terza e quarta età, una categoria alla base degli sviluppi storici del Paese e che rappresenta un nostro connazionale ogni quattro, in Italia, e che viene inevitabilmente accostata ai temi della sostenibilità della spesa pensionistica e dello Stato sociale, assistenza e sanità in particolare.

Paradossalmente, tuttavia, poco o nulla viene fatto rilevare, come invece dovrebbe essere, sul versante del potenziale molto elevato di apporto alla ripresa di una robusta crescita economica nazionale e di sistema attivabile, grazie ai redditi correnti e agli aggregati o stock di patrimonio finanziario e immobiliare, dal popolo degli over 65. Una classe anagrafica, per converso, da tutelare in misura sempre maggiore dal punto di vista della capacità istituzionale di contrasto e di prevenzione dei rischi di truffa, furto e clonazione di dati sensibili, in aumento in concomitanza con la crescente diffusione dei dispositivi elettronici e digitali sempre più fondamentali per l'effettuazione di pagamenti e transazioni correnti.