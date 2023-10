Sisea ottiene la certificazione Iso per la "carbon foot print"

In tal senso, grazie al certificatore esterno Certiquality (secondo la norma Uni ISO 14064:2019 ), l’azienda ha stabilito un punto fermo dal quale partire al fine di determinare politiche sempre più sostenibili in tutti i processi esecutivi; scelte che andranno dagli acquisti di attrezzature e merci fino all’attuazione di misure di compensazione atte a mitigare gli impatti ambientali.

Il calcolo della CFP (Carbon Foot Print) è stato raggiunto attraverso l’applicazione della norma di valutazione, gestione e certificazione dei gas serra delle organizzazioni. Sisea è una tra le prime aziende del territorio a porsi l'obiettivo di certificare il dato attraverso la validazione di enti terzi. Questo "coefficiente" verrà periodicamente comunicato agli stakeholder e progressivamente si lavorerà per la sua riduzione e per il suo azzeramento: si tratta di un’azione rivolta all’ambiente che potrà avere anche implicazione di carattere commerciale migliorando i posizionamenti sul mercato di riferimento.

Dal 1° gennaio 2023 Sisea fa inoltre parte del CEN (Circular Economy Network) per apportare il proprio contributo in riferimento alle attività di valorizzazione di alcune tipologie di rifiuto ma soprattutto per acquisire ed implementare le buone prassi e le migliori tecniche disponibili ai fini dei processi di sostenibilità ambientale. Sisea ha deciso di aderire al circuito che si impegna a promuovere e divulgare ricerche ed elaborazioni sull’economia circolare, sostenuto dalla Fondazione dello Sviluppo Sostenibile e da un primo gruppo di imprese virtuose. Svolgendo numerose attività sia nel settore privato che in quello pubblico, ad oggi Sisea presenta un’esperienza consolidata nel settore dell’uso efficiente dei materiali nei processi produttivi.