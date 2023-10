UN CAFFE’ (ILLY) DEL TUTTO INNOVATIVO. ARRIVA DA AGRICOLTURA RIGENERATIVA

Da un paio di giorni, in tutta Italia (poi lo sarà in tutti i 140 paesi in cui Illy è presente), è possibile deliziare il palato con il primo, nuovo caffè da agricoltura rigenerativa che Illycaffè ha messo in commercio, da illy.com ai suoi negozi diretti, alle catene selezionate della grande distribuzione, con la convinzione di aver creato un caffè di altissimo livello. Un prodotto, il primo caffè Arabica, proveniente al 100% da agricoltura rigenerativa, la massima espressione di eco e biodiversità nel settore alimentare. Illycaffè è una delle più conosciute aziende italiane nel mondo (è presente in 140 paesi) che da sempre si prefigge la missione di offrire il miglior caffè al mondo.

Ogni giorno vengono gustate 8 milioni di tazzine di caffè Illy nei bar, ristoranti, alberghi, caffè monomarca, case e uffici, da ogni latitudine, in tutti quei posti, e sono tanti, in cui l’azienda italiana è presente attraverso filiali e distributori. In Europa, in tutto il continente americano, in Asia, in Australia ma anche nei paesi africani, Illycaffè è sinonimo di qualità e di Made in Italy che, nel mondo, è sempre un valore aggiunto. Con i nuovi barattoli di Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, Illy guadagna ulteriore visibilità nel settore e la sua nuova proposta, già dai primi giorni, sembra aver colto nel segno. Nel 2022 Illycaffè ha impiegato 1230 persone e generato un fatturato consolidato pari a 567,7 milioni di euro. La rete monomacra conta su 190 punti vendita in 34 paesi, spazi per la maggior parte in prestigiosissimi contest.