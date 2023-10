"A Borgo...giovedì con l'autore": l'autrice Gabriella Pepino, ospite alla biblioteca civica "Anna Frank"

La Biblioteca civica “Anna Frank” ripropone a partire dal prossimo 5 ottobre l’appuntamento quindicinale con “A Borgo… Giovedì con l'autore”, rassegna destinata a far conoscere interessanti novità editoriali e incontrare gli autori che le hanno scritte.

Giovedì 5 ottobre alle ore 18 la Biblioteca accoglierà l’autrice Gabriella Pepino che presenterà il suo libro “Pietre”.

“Come già lo scorso anno – segnala l’Assessora alla Cultura Michela Galvagno – la rassegna “A Borgo… Giovedì con l'autore" si propone, per la nostra comunità, come un interessante momento di incontro e di scambio con gli scrittori locali. “A Borgo… Giovedì con l'autore" ha visto una attenta e calorosa partecipazione di pubblico nel corso della scorsa stagione, per questo la riproponiamo con l’auspicio che possa rappresentare un piacevole momento di condivisione del piacere della lettura e un’occasione di crescita personale per tutti coloro che interverranno”.