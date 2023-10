Domenica 8 ottobre ad Alba la seconda edizione de “I grandi terroir del Barbaresco”, iniziativa ideata da Go Wine.

L’evento prende ispirazione da analogo appuntamento dedicato al Barolo che Go Wine promuove da molti anni all’inizio della primavera.

Il format è il medesimo ed è esclusivamente dedicato all’altro grande rosso di Langa.

Su svolge nel contesto del primo week-end della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in un periodo particolarmente animato di eventi e attrazioni enogastronomiche per la città di Alba (mercato del tartufo ecc…).

Una degustazione per approfondire "sul campo” la ricchezza del territorio di produzione, le peculiarità dei diversi cru (menzioni geografiche), far riflettere i degustatori e il pubblico sull’importanza del fattore “terra-territorio” nella grandezza di un vino come il Barbaresco.

L’evento si svolge ad Alba, a pochi passi dalla piazza Michele Ferrero, presso le eleganti sale del Hotel Calissano, in via Pola, 9.

Il programma prevede banchi d’assaggio e d’incontro con le cantine, esclusive masterclass e visite in cantina.