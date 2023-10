Trenta vetture esposte e centinaia di appassionati in visita: successo a Santo Stefano Belbo per la tappa cuneese di “Ruote nella Storia”

Una giornata praticamente estiva ha fatto da contorno domenica 1 ottobre a Santo Stefano Belbo alla tappa cuneese di Ruote nella Storia, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che ACI Storico porta in tutta la Penisola. Teatro della manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Cuneo, con il patrocinio della Città e sponsorizzato dalla Sara Assicurazioni (compagnia ufficiale dell’ACI), sono state alcune tra le più belle “Strade del Moscato”, scelte dagli organizzatori per l’itinerario mattutino che ha preso il via da piazza Umberto I, cuore del raduno.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 30 vetture storiche e di centinaia di appassionati e turisti che fin dalle prime ore del mattino hanno potuto ammirare i modelli esposti lungo tutto il perimento della piazza. A dare il via alla sfilata sono intervenuti il presidente dell’Automobile Club Cuneo Francesco Revelli e il direttore Giuseppe De Masi con il fiduciario sportivo Simone Meneghetti. Non ha voluto mancare, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la sindaca Laura Maria Cristina Capra che ha accolto i partecipanti alla Fondazione Cesare Pavese.

“Ringraziamo Aci Storico, quale organizzatore non a scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione del mondo del motorismo storico – ha affermato il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli – che anche quest’anno ha scelto la provincia di Cuneo per una tappa del tour. Ruote nella Storia non è solo l’occasione per far ritrovare insieme automobilisti e appassionati di motorismo d’epoca, ma è anche un’opportunità per tornare a sottolineare la grandezza dello stile e del design italiano e l’importanza dell’automotive nello sviluppo del nostro Paese. Sottolineo inoltre la valenza culturale dell’iniziativa: grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, abbiamo infatti potuto offrire ai tanti partecipanti una visita guidata alla Fondazione Cesare Pavese. ‘Ruote nella Storia’ 2023 ha offerto ai cultori e ai possessori di auto d’epoca, una nuova occasione di incontro e di divertimento, proponendo una giornata alla scoperta di un’affascinante zona dell’Alta Langa e del territorio limitrofo, patrimonio Unesco. Oltre che all’Amministrazione comunale, un ringraziamento va anche alla Sara Assicurazioni e a tutti coloro, in particolare allo staff dell’Aci Cuneo, che hanno fatto in modo che la giornata si svolgesse nel migliore dei modi”.

Tra le 30 bellissime auto che sono state esposte in piazza Umberto I e che hanno preso parte all’evento anche una Fiat 500C Belvedere del 1953, una Fiat 1100 TV trasformabile del 1955 e una Porsche 356 AT del 1958. Dopo l’itinerario mattutino lungo le “Strade del Moscato”, l’evento è proseguito con il pranzo conviviale presso il salone “Franco Gallo” e nel pomeriggio con una parte pratica di avviamento alla regolarità ed un giro turistico sul secondo versante per chi non ha partecipato alla regolarità. Ad ogni partecipante è stata consegnata una targa a ricordo della partecipazione.