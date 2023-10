Valle Stura Sport Day: "Una giornata indimenticabile a Demonte"

Sabato 30 settembre, presso gli impianti sportivi di Via Paschero a Demonte, si è tenuta la prima edizione del Valle Stura Sport Day.

Manifestazione fortemente voluta dalle associazioni sportive della valle per promuovere le loro attività sul territorio.

V.B.C. Valle Stura, MTB Valle Stura, Indoor Cycling Valle Stura, Accademia JingWu, A.S.D. Valle Stura Calcio, Sci Club Valle Stura, Centro Fondo Festiona e Progetto Meran, A.S.D. Roccasparvera 95, Ke Rafing, Società Bocciofila Luigi Biarese Demonte erano le associazioni presenti.

C'erano una decina di stand, come pallavolo e calcio. Ma anche rafting, spinning, kung fu, biathlon, bocce, mtb. Fino ad arrivare all'orienteering, disciplina che si sta facendo largo tra le numerose attività che si possono svolgere in valle. Al termine della giornata di prove, i numerosi ragazzi accorsi a Demonte, hanno potuto gustare la merenda offerta da alcuni sponsor in collaborazione con la Pro Loco di Demonte. Per chiudere la giornata in bellezza, c'è stata la cena al palatenda sempre preparata dalla Pro Loco. Cos'altro dire, arrivederci al prossimo anno.