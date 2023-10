A Carrù e Dogliani si preparano i corsi di recitazione

L’Associazione Culturale Alfombras riprende in ottobre le sue attività, cominciate ufficialmente nel 1999-2000 con il primo (e pionieristico per la zona) corso professionale rivolto sia a professionisti che a appassionati della materia.

Missione principale dell’Associazione è stata ed è tuttora, quella di diffondere la passione per il teatro in lingua italiana in tutte le sue forme, in un bacino d’utenza considerato, al tempo da molti professionisti del settore come “non interessante e marginale”.

E’ cominciato un cammino a volte difficile, a volte pieno di soddisfazioni, tra cui le centinaia di persone che hanno avuto contatti con le arti della scena grazie agli spettacoli (più di 70 tra saggi e spettacoli veri e propri) e ai corsi.

Da Carrù ( paese in cui esistono altre due realtà teatrali con cui si opera in armonia, cosa degna di nota )le attività dell’Associazione si sono estese alla provincia ,alla regione e via via un po’ ovunque ,mantenendo la dimensione artistica a misura d’uomo, in cui il teatro è una attività utile alla vita quotidiana. L’ispirazione è il modello inglese, per cui non esiste una distinzione netta tra il teatro alto e basso , così che il livello medio della produzione è di buona qualità anche in compagnie lontane dalla capitale.

Nel modello anglosassone non è raro che commediografi e registi di fama internazionale scelgano spesso piccoli teatri per svolgere le loro attività. Da tre anni è cominciata una proficua collaborazione anche con il comune di Dogliani per il progetto ” Libri in scena “con l’ausilio della Biblioteca Luigi Einaudi e l’Assessorato alla cultura. E’ un progetto inclusivo per estendere teatro e letteratura a tutti ,adulti e bambini , non soltanto per diventare attori ma anche per aacquisire attraverso questi due media un nuovo punto di vista sulla realtà.

Si comincia giovedì 05 ottobre, dalle 17,30 alle 19 con i ragazzi dai 07 anni in su e dalle 20, 45 alle 22,30 per gli adulti, nel Teatro Sacra Famiglia di Dogliani Castello , che si trova sul belvedere , vicino alla Big Bench.

A Carrù, come di consueto a inizio autunno, cominciano i corsi di recitazione di base di vari livelli, sia professionali che amatoriali, organizzati dall’Associazione Culturale Alfombras per adulti e per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

I corsi vertono su esercitazioni di tutti i generi, dall’educazione alla creatività alla socialità , portando inevitabilmente anche alla scoperta di se stessi.

Gli interessati possono provare gratuitamente dal 1 ottobre per il corso adulti (orario 21- 22,45 presso la Biblioteca Mario Dadone ) e dal 29 settembre per il corso ragazzi (orario 15 – 16,30 nella palestra della scuola primaria dell’Istituto Oderda-Perotti).

Il corso, si propone di far conoscere meglio le arti della scena attraverso una attività che coinvolge mente, corpo ed emozioni , con un percorso umano e artistico completo . Il Teatro è un’attività che mette al centro l’essere umano, con poca tecnologia, con risvolti pratici spesso inaspettati .

Per chi è interessato a mettersi in gioco, c’è la possibilità di partecipare ad uno spettacolo o a un cortometraggio a fine corso. Negli ultimi anni sono stati messi in scena spettacoli che vanno da Campanile a Wilde, da Pirandello a Shakespeare e Conan Doyle, dal musical al giallo senza esclusione di generi.

Per ogni informazione eprovare gratuitamente si può telefonare senza impegno al 333 3820732 o cercare la pag. Facebook dell’Associazione Culturale Alfombras