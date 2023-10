Alla Festa dei Donatori Avis di Borgo la prima uscita ufficiale del Gruppo Giovani

Una festa dei donatori di sangue dall'impronta giovane. È quanto è successo domenica 1° ottobre a Borgo San Dalmazzo per la cerimonia dell'Avis.

“L’occasione per ringraziare i donatori attivi e quelli che, per vari motivi, non possono più continuare con il dono del sangue. Ma soprattutto la prima uscita ufficiale del Gruppo Giovani su cui puntiamo tantissimo per il futuro della nostra associazione”, ha dichiarato il presidente Avis Borgo Renzo Fronti.

Sono in nove e hanno tra i 18 e i 30 anni: Simone Giroldo, Chiara Paganini, Martina Giordano, Elisa Borsotto, Alessia Dutto, Francesca Giroldo, Alessia Pilolli, Luca Forneris, coordinati da Alice Coloretti.

Alice Coloretti ha 22 anni ed è di Roccavione: “Sono donatrice da quando ne ho 18. A spronarmi è stato un incontro a scuola, quando frequentavo le Magistrali. Sentendo le storie e le testimonianze di altri donatori, ho deciso che sarei diventata una donatrice di sangue appena diventata maggiorenne”.

Una perfetta testimonial che, con gli altri ragazzi, vuole promuovere la donazione di sangue tra i giovani: “Abbiamo fatto interventi nelle scuole superiori. In modo che siano i giovani a parlare coi giovani. Quest'anno abbiamo donato le felpe a tre nuovi donatori diciottenni in occasione della festa delle leve. Adesso stiamo buttando giù un po' di idee per iniziare a pubblicizzare il gruppo tramite i social, collaborando anche con la Consulta giovani”. E fa un appello ai giovani: “Venite a donare il sangue. È un atto d'amore che non costa nulla ma può salvare una vita. E perchè no? Entrate a far parte del Gruppo Giovani Avis. C'è tanto da fare”.

Proprio Alice Coloretti ha presentato la giornata di festa in sala consiliare con la cerimonia delle borse di studio e le benemerenze.

Le borse di studio ai figli dei donatori

Per la scuola media inferiore Adele Bongioanni, in memoria di Felice Becco, Greta Perron in ricordo di Stefano Tosello, Sofia Ambrosio in ricordo di Stefano Tosello.

Per la scuola media superiore Giovanni Ponzo in ricordo di Stefano Tosello, Emiliano Camperi in ricordo di Maria Re, Andrea Sciolla in ricordo di Remo Dutto, Chiara Paganini (offerta dalla sezione Avis di Borgo San Dalmazzo), Silvia Peano in memoria del Cav. Adriano Borgetti, Francesca Giroldo in ricordo del dott. Franco Armellini.





La consegna delle benemerenze

Il diploma con distintivo in rame (8 donazioni) a Francesca Pepino, Sarah Pellegrino, Simone Giordanengo, Manolo Garino, Samuel Favole, Sabrina Bosio, Giorgio Bono.

Il diploma con distintivo in argento (16 donazioni) a Roberto Porracchia, Amos Favole, Stefano Dametto, Elena Paula Ceparu, Michele Biasi, Laura Bersesio, Michelangelo Battaglia.

Il diploma con distintivo in argento dorato (24 donazioni) ad Alessio Toselli, Daniela Risso, Fabio Panebianco, Roberto Occelli, Daniela Goletto, Valentina Becco, Mauro Albera.

Il diploma con distintivo in oro (50 donazioni) a Manuel Giraudo e Marco Agnello.

Il diploma con distintivo in oro e rubino (75 donazioni) Ivano Goletto e Realdo Giordano.