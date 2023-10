A Bra, l’associazione Primavera Africana fa il bis a teatro.

Venerdì 20 ottobre, alle ore 21, il ritorno graditissimo della Compagnia del Nostro Teatro di Sinio che metterà in scena “Premiata merceria Spatusso”, commedia piemontese in due atti di Oscar Barile. Storia di due sorelle e della loro merceria: un evento inaspettato ed improvviso, arriva a sconvolgere il loro tran-tran di tutti i giorni. Soltanto il loro affetto, il loro esser “comunque sorelle” saranno l’ancora di salvataggio cui aggrapparsi per andare avanti insieme con coraggio e determinazione