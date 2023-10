Si cercano nuovi volontari per la Croce Verde di Bagnolo Piemonte

Alcuni nuovi volontari della croce verde Bagnolo Piemonte stanno per iniziare la nuova avventura del corso di formazione per soccorritori 118.

Chi fosse interessato a partecipare al corso e diventare futuro volontario e poter donare del tempo per aiutare chi ha bisogno può contattare il numero del centralino dell'associazione 0175-392966 dalle 9 alle 17 fino a giovedì 5 ottobre .

Gli argomenti trattati nel corso prevedono la conoscenza e l’attuazione delle manovre di rianimazione cardio-polmonare, l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), delle tecniche di primo soccorso e di gestione del trauma; inoltre si imparerà ad interagire con il personale medico ed infermieristico del sistema di emergenza territoriale del 118 ed a fornire la persona soccorsa di un adeguato supporto psicologico.

Lo stesso corso abilita i nuovi volontari ai trasporti interospedalieri non urgenti.

Alla certificazione segue un periodo di tirocinio pratico sull’ambulanza, di 100 ore, come previsto dallo standard formativo della Regione Piemonte.

L’ambulanza di Bagnolo che effettua i servizi urgenti di emergenza per il 118 copre anche il territorio dei comuni limitrofi.

Il corso è della durata di 60 ore e si svolge due volte la settimana per circa due mesi.

La Croce Verde di Bagnolo ringrazia la Croce Verde di Saluzzo per collaborazione e l’ospitalità nella sede in via Volontari del Soccorso 2.