Mondiali di corsa su strada: Pietro Riva è il migliore tra gli azzurri nella mezza maratona

Diciassettesimo posto per l'albese Pietro Riva (Fiamme Oro) nella mezza maratona ai Campionati Mondiali di Corsa su Strada, svoltisi a Riga domenica 1 ottobre.

Riva, con 1h01:06, è il migliore degli azzurri al traguardo in una mattinata con cielo in parte coperto e circa 16 gradi di temperatura. Resiste il suo primato personale di 1h00:30 ottenuto a Valencia lo scorso anno.

Ottavo posto per la squadra azzurra in una classifica che vede il successo del Kenya su Etiopia e Sudafrica; per gli azzurri, oltre al piazzamento di Riva, 29mo posto di Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) in 1h01:37 e 40mo di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) in 1h02:51.