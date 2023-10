Badminton: ad Alba i Campionati Regionali Junior e Under Piemonte 2023

Entra nel vivo la stagione del badminton con i prossimi Campionati Regionali che si disputeranno il 7 e 8 ottobre nella palestra della primaria 'M.Montessori' in corso Europa ad Alba: si assegneranno i titoli in tre categorie u15, u19 e Master.

Pronti a dare il massimo i numerosi atleti della società Alba Shuttle Badminton, che hanno ricominciato molto bene regalando soddisfazioni già nel primo impegno della stagione agonistica.

Continua il lavoro nel settore junior dove si sta costruendo un bel gruppo di ragazzi e ragazze molto promettenti.

Di seguito, in sintesi il notevole bottino portato a casa dal Torneo 'Gran Prix' disputato lo scorso week-end a Novi Ligure.

Hanno conquistato l’oro nel doppio maschile u19 Leonardo Fava e Edoardo Parusso. Oro anche per Ilaria Fornaciari nel doppio misto u17 e per Leonardo Jay Roopak in coppia con Alessandro Lagasio nel doppio maschile u13.

Argento per Sofia Protto nel doppio misto u19 e per Faizan Aslam nel doppio maschile senior in coppia con il novese Alessandro Stan.

Bronzo per Lucia Arione e Leonardo Jay Roopak e Pietro Ronco e Sveva Ferrero nel doppio misto u13, bronzo nel doppio femminile u15 Matilde Frongia e Giorgia Ambrosini, bronzo per Giancluca Capetta e Andrea Armellino nel doppio maschile 35, bronzo per Ilaria Fornaciari e Sofia Protto nel singolo femminile u19, argento per Ilaria Fornaciari e Sofia Protto e bronzo per Giulia Marengo nel doppio femminile u19, bronzo per Federico Cagnasso nel doppio maschile u17, bronzo per Leonardo Fava nel singolo maschile u19 e infine bronzo per Faizan Aslam nel singolo maschile senior e bronzo per Luca Capetta e Andrea Armellino nel doppio misto 35.