Hockey Femminile: Lorenzoni Bra, la Supercoppa è ancora tua

L' HF Lorenzoni Bra si è aggiudicata la Supercoppa Italiana, la quarta in cinque edizioni.

Contentissimo il Presidente Calonico, presente a Roma insieme al Sindaco di Bra che il giorno prima, nel Salone d'onore del Coni, ha rappresentato la città, polo hockeistico straordinario, nell'ambito della cerimonia del Cinquantennale dell'autonomia della Federhockey.

La premiazione delle due prime squadre di Bra, l Hockey Lorenzoni e l'HC Bra si è svolta alla presenza del Presidente Malagò ed è stata suggestiva.

Non si è lasciata distrarre dai festeggiamenti la squadra di mister Gualtiero Berrino che il giorno dopo sul terreno dell'Acquacetosa ha affrontato le campioni in carica con straordinaria determinazione facendo capire da subito le proprie intenzioni. Dopo soli 7 minuti, infatti, Lisa Di Blasi perforava la porta difesa dall'azzurra Bianchini subito imitata da Sabrina Raimo. La gara si rivelava bella grazie alle veloci giocate di tutto il collettivo che hanno permesso al nuovo acquisto Pilar De Biase di andare rete ben tre volte una per ciascun tempo.

Da segnalare l'ottimo lavoro, anche in fase di recupero di Carla Servadio capace di buone giocate come quelle del centrocampo di Martina Galimberti, Kourowska, Kasianova, Rebecca Piccolo, quest'ultima sempre più determinante. La difesa di Sara Agró, Buyo, Iza Tampu, Elena Carletti e Di Dio ha concesso poco. Il solo fallo in area punito con un rigore avverso ha avuto una Alina Fadeeva capace di dire di no con una grande parata e di permettere di chiudere a rete inviolate e di dar spazio alle sue "allieve" , Chiesa, Simondi e Kaur di dare il loro contributo.