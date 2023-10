Tennis: alla VTT di Lagnasco successi di Vittone e Comba nel torneo 3.3

In archivio sui campi della VTT di Lagnasco il torneo maschile e femminile limitato 3.3 che ha visto al via oltre 100 giocatori e giocatrici.

In campo femminile successo per la tennista di casa, Laura Vittone (3.3) e seconda testa di serie al via, ai danni della 3.5 Alice Gertosio, con lo score di 6-7 6-2 10-6. Match come dice il punteggio molto serrato e deciso dai dettagli nei quali si è meglio districata la vincitrice.

Tra gli uomini affermazione di Thomas Comba (3.3) contro il pari categoria e rappresentante del circolo ospitante la manifestazione Enrico Calosso, per 6-3 6-4. Calosso era la prima testa di serie. Comba a segno nei quarti contro il numero 3 del seeding, Ivano Bogetti, classificato 3.3.

“Torneo – dichiarano i vertici della VTT – che ha messo in luce delle buone individualità in entrambi i tabelloni. Ora le attenzioni si spostano verso l’imminente stagione autunnale e invernale con l’intensa attività della Scuola Tennis e le molte proposte del nostro centro che si rivolgono a tutti, dai piccoli ai grandi, dalle famiglie ai professionisti”.

A tal proposito è stata quella appena conclusa una settimana nella quale la stella di casa, Camilla Rosatello si è allenata sui campi del Tennistadium riprendendo contatto con la struttura nella quale è cresciuta. Uno stimolo per lei, lo staff tecnico e tutti gli allievi della scuola che hanno potuto guardare da vicino come prepara gli appuntamenti mondiali una professionista. E’ solo l’inizio di un’altra grande avventura targata VTT.

Nelle scorse giornate Camilla Rosatello si è allenata in VTT con la trentina Melania Delai, classe 2002 e speranza del tennis azzurro. Da rilevare anche la presenza del noto osteopata e preparatore atletico Massimo Tosello (già negli staff di Pennetta, Fognini e Lajovic) nell’occasione a fianco di un giovane giocatore ucraino, 23enne collocato attualmente sulla piazza mondiale numero 659 e già numero 371 ATP nel 2021, Georgii Kravchenko.