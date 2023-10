Tennistavolo: buon esordio nel campionato di A2 per l'A4 Etea Verzuolo femminile

Buon esordio della formazione femminile dell’A4 Etea di Verzuolo nel campionato di serie A2.

Il primo concentramento stagionale, in programma domenica 1 ottobre a Lozza, in provincia di Varese, ha infatti visto le verzuolesi conquistare una vittoria ed un pareggio.

Anna Coates, Stella Frisone ed il neo acquisto Viktoriia Klimchenko, seguite dall’allenatrice Silvia Racca, hanno dapprima pareggiato per 3 a 3 con la formazione del TT. Marco Polo di Brescia ed in seguito hanno superato per 4 a 2 il TT. Varese.

Sabato 7 ottobre prenderanno invece il via i campionati a squadre maschili che vedranno ben due formazioni verzuolesi (A4 Tonoli ed A4 Scotta) ai nastri di partenza del campionato di B1.