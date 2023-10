Bra, "Da Cortile a Cortile" senza età, l’esempio dell’83enne Piera di Torino

Chi l’ha detto che dopo gli 80 anni non si possano più compiere certe imprese? Chiunque sia stato, probabilmente non conosceva Piera , la nonnina di 83 anni che ha sorpreso tutti durante Da Cortile a Cortile .

L’arzilla signora è arrivata a Bra da Torino e ha onorato tutte le tappe della passeggiata enogastronomica, che l’hanno portata da corso Cottolengo per la focaccia con Salsiccia di Bra e pinzimonio, fino a Palazzo Traversa per l’insalatina di sedano, toma e noci, peperoni con salsa tonnata e frittatina alle erbe.

"Ma chi sei, la nonna di Lara Croft?", si sono chiesti in molti, vedendola salire poi alla Zizzola per gustare i "plin" al sugo di arrosto, prima di ridiscendere ai giardini del Belvedere per il bollito misto con salse e proseguire alle scuole Maschili per il plateau di formaggi con miele e concludere il tour in piazza Caduti per la Libertà, con la torta di nocciole e zabaione, servita a Palazzo Garrone.