Cuneo Volley: presentata la stagione 23/24 dei Fiöi da Moris

Domenica importante per il Cuneo Volley che ha presentato la stagione 23/24 del suo settore giovanile presso l’allevamento Moris di Caraglio. Il Club nella persona del Presidente Gabriele Costamagna ha approfondito il progetto e la filosofia con cui la società biancoblù sta portando avanti Fiöi in tutti i suoi frangenti.

La presentazione dello staff tecnico è stata fatta dal Responsabile del settore giovanile Daniele Vergnaghi, il quale ha poi invitato tutti a continuare il percorso di identificazione e orgoglio verso l’essere parte di questo Club che in questi anni ha sempre perseguito un modello di formazione personale che va oltre il campo da gioco.

Alessandro Marino, socio delegato al settore giovanile e il Direttore sportivo Mario Barbiero a loro volta hanno toccato temi importanti sulla crescita tecnica e individuale degli atleti, sottolineando come sia importante la collaborazione delle famiglie.

Il focus del Direttore generale Davide Bima sulla nuova collaborazione con l’Università gastronomica di Pollenzo e il gruppo Misura che vedrà il settore giovanile coinvolto in un grande progetto legato alla nutrizione e che coinvolgerà sia gli allenatori che le famiglie degli atleti.

In conclusione le parole di Ivan Morisiasco che si è rivolto direttamente ai ragazzi, dicendo loro che per esperienza personale, ciò che importa nella vita è sapersi rialzare sempre perché oltre ad imparare a vincere e a perdere, quel che fa la differenza è proprio saper ripartire e migliorarsi, sempre.

Alla presentazione erano presenti anche Simone Giordano e Alessandro Coppa, da poco usciti dal settore giovanile cuneese e oggi in prima squadra, e Daniele Sottile in doppia veste in quanto cresciuto a suo tempo nel vivaio cuneese e oggi palleggiatore dell’A2 oltre che padre di un atleta biancoblù.

Una mattinata ricca di novità che è proseguita con la visita guidata dell’allevamento e poi il pranzo a buffet con i prodotti di Moris, dalle mozzarelle e la stracciatella di bufala agli affettati e la carne di bufalo, la birra con il siero del latte di bufala oltre all’acqua S.Bernardo e poi la crema di nocciole fondente accompagnata dai cuneesi e i pasticcini della Pasticceria Arione. A fine pranzo un buon caffè offerto dal nuovo sponsor Nims - Lavazza.