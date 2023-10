Belve Raidue, Raoul Bova a Francesca Fagnani: "Gay? Ognuno la pensa come vuole"

(Adnkronos) - Raoul Bova non si scompone davanti alle voci circolate in passato sulla sua omosessualità. "Ognuno la pensa come vuole", dice l'attore a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai due, in onda domani 3 ottobre. La conduttrice ricorda all'ospite un'intervista in cui venivano smentite categoricamente le voci relative alla presunta omosessualità. Bova, all'epoca, si era appena separato. "Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole".

L'attore racconta a francesca fagnani anche del suo rapporto con la ex suocera, l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace. Quando la conduttrice ricorda una lettera scritta dalla legale e pubblicata dai media, Bova racconta: "Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore; cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l'altro, pensando che il dolore poi si attenui. Ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro".

Si parla anche del suo attuale rapporto con Rocío Muñoz Morales, iniziato subito dopo la fine del suo matrimonio: "Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano". E sulla sua immagine da conquistatore, dice categorico: "Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue". La conduttrice chiede: "Quindi non ci prova?". Risposta: "No, ma neanche do l'opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua".