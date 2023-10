Milano, anziano travolto sulle strisce: ricoverato in codice rosso

(Adnkronos) - Un uomo di 83 anni questa mattina a Milano è stato investito da un mezzo pesante sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto alle 9.30 in via Palmanova, all'altezza del civico 133, all'angolo con via Bresciani Turroni. L'anziano, ferito in modo grave, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

Dai primi rilievi della Polizia locale, che indaga sull'incidente, sembra che l'83enne stesse attraversando la carreggiata laterale sulle strisce quando è stato travolto dall'autocarro che proveniva dal centro ed era diretto verso la periferia.