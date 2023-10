Successo viola nel posticipo, Cagliari sconfitto 3-0

FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina batte 3-0 il Cagliari e aggancia al terzo posto in classifica Juventus e Napoli. Domenica prossima al Maradona sarà dunque scontro diretto fra i campioni d'Italia e i viola che per regolare la formazione dall'ex Claudio Ranieri ci hanno messo poco più di 20 minuti. Il tempo di vedere Nico Gonzalez sfruttare un errore in uscita di Radunovic, e poi Dossena infilare la propria porta sull'iniziativa di Kayode. La gara si è così messa subito in discesa per i padroni di casa, troppo superiori rispetto a Deiola e compagni anche se il Cagliari può rimpiangere la grande chance capitata sui piedi di Nandez all'8', sul momentaneo 1-0, con l'uruguaiano incapace di sfruttare un grave errore in disimpegno di Milenkovic. I gigliati, che hanno presentato dal 1' Beltran, hanno trovato la serata magica di Nico Gonzalez, incontenibile per Augello e Deiola. Sotto gli occhi del ct azzurro Luciano Spalletti i viola si sono trovati di fronte un avversario abbattuto dall'ultimo posto in classifica, e con le polveri bagnate se è vero che nemmeno la soluzione doppio centravanti Shomurodov-Petagna ha dato soddisfazione allo sterile attacco rossoblu. Non hanno sortito l'effetto sperato nemmeno gli ingressi di Oristanio e Prati dopo l'intervallo e Pavoletti a gara in corso, con la Fiorentina che, forse pensando già alla gara di Conference League di giovedì prossimo contro il Ferencvaros, ha deciso nella ripresa di abbassare i ritmi. Italiano si è così permesso il lusso di risparmiare mezz'ora di gara a Nico Gonzalez e Bonaventura e lanciare Infantino, uno degli acquisti di mercato estivo gigliato più interessanti in prospettiva. Si arriva così senza patemi d'animo per i tifosi di casa fino a pochi istanti dal triplice fischio finale quando il subentrato Nzola, dopo aver fallito un'occasione clamorosa poco prima, con un bellissimo pallonetto segna la sua prima rete in maglia viola mandando in estasi il Franchi. - foto Image - (ITALPRESS).