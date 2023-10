(Adnkronos) - Tom Hanks nello spot di un dentista? Falso, colpa dell'intelligenza artificiale. L'attore, dal proprio profilo Instagram, denuncia l'uso della sua immagine, ricreata con l'AI, in uno spot per un imprecisato ''piano dentale". "Fate attenzione", scrive la star di Hollywood. "C'è in giro un video che promuove un piano dentale con una versione di me realizzata con l'intelligenza artificiale. Non c'entro niente", avverte Hanks.