A Savigliano inaugurata la panchina arcobaleno, simbolo di inclusione

Inaugurata lo scorso venerdì, 29 settembre, in piazza Galateri, a Savigliano la panchina arcobaleno.

L'iniziativa è stata promossa negli scorsi mesi dalla Consulta Comunale per le Pari Opportunità di Savigliano che da anni opera sul territorio per la promozione delle pari opportunità, contro ogni forma di violenza di genere sia fisica che psicologica. L’obiettivo è di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche LGBTQIA+.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti la vicesindaco Federica Brizio con la consigliera con delega alle Pari Opportunità Clotilde Ambrogio, e con loro alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Inoltre Elisa Aimo e Barbara Rinero, rispettivamente presidente e vicepresidente della Consulta comunale per le Pari Opportunità ed Elisabetta Solazzi, presidente Arcigay Cuneo GrandaQueer.

Hanno inoltre partecipato alcune classi delle scuole superiori cittadine.

La panchina arcobaleno approda quindi a Savigliano come un simbolo tangibile per la lotta all’omotransfobia e alla violenza di genere dopo un iter piuttosto complesso che nei mesi scorsi ha tenuto banco in Consiglio comunale tra maggioranza ed opposizione.

È stata installata a poca distanza dalla panchina rossa con l’intento di esprimere la continuità nel contrastare omotransfobia e violenza di genere.

La seduta, con i colori dell’arcobaleno, rappresenta per la città di Savigliano un importante passo avanti in queste battaglie di civiltà.

Questa installazione sottolinea la determinazione della comunità saviglianese nel promuovere l'inclusione e la solidarietà, dimostrando che non importa quanto complessa sia stata la strada per arrivarci; ciò che conta davvero è il messaggio di unità e impegno continuo nel contrastare qualunque forma di violenza e discriminazione.