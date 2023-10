Artigiani da tutta la provincia a Cussanio per il 65° raduno dei panificatori cuneesi

“Pane e Coraggio”, questo il titolo del convegno dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo che si è riunita il 1° ottobre, a Cussanio, presso il Giardino dei Tigli, per festeggiare questo importante traguardo.

Sono stati tantissimi i panificatori presenti per una festa che celebra il passato e getta le basi per il futuro, 65 gli anni di lotte in difesa ed appoggio di questi grandi lavoratori della notte che a suon di sacrifici, costanza, passione e sempre con grande dignità, portano avanti un duro lavoro.

Pos, lotteria degli scontrini, lavoro usurante, solo alcune tra le provocazioni lanciate dal Presidente dell’Autonoma Piero Rigucci che da sempre, si mette in prima linea con “garbo istituzionale” come è stato affermato dalle autorità presenti, per migliorare la burocrazia dei “suoi” panificatori”!

Ad impreziosire l’evento, le autorità presenti: il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Presidente della Camera di Commercio Cuneo Mauro Gola, l’Europarlamentare On. Gianna Gancia, l’On. Chiara Gribaudo Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, l’On. Luciano Righi, il Vice Presidente Regione Piemonte Franco Graglia, il Consigliere Provinciale Simona Giaccardi, il Sindaco di Fossano Dario Tallone, l’ Assessore del Comune di Fossano Ivana Tolardo, il Presidente della Confcommercio Cuneo e Vice-Presidente Vicario Camera di Commercio Luca Chiapella, l’ex Presidente della Camera di Commercio Cuneo Ferruccio Dardanello, in rappresentanza del Comune di Cuneo l’Assessore Valter Fantino, il Presidente della Federazione italiana panificatori Giancarlo Ceccolini, il Presidente dell’unione Regionale panificatori Franco Carlo Mattiazzo ed una delegazione di Cna Cuneo e Piemonte con il Direttore Patrizia Dalmasso ed il Presidente Mauro Carlevaris di Cna Cuneo ed il Presidente Giovanni Genovesio di Cna Piemonte.

A seguito dei discorsi istituzionali, la presentazione dei partecipanti al concorso “Micca della Granda” ed alcune premiazioni riservate a persone che negli anni si sono distinte per la loro manifestazione di fedeltà all’Autonoma Panificatori.

L’Associazione vuole ringraziare tutti i presenti che, giorno dopo giorno danno vita e continuità a questo sindacato di categoria, sono loro la vera linfa e lo stimolo per continuare a reagire alle difficoltà.

Il dolce conclusivo è stato offerto dagli “Amici del Cioccolato” che hanno emozionato tutti con la loro meravigliosa torta, uno spettacolo sia per gli occhi che per il palato!

Un ringraziamento particolare, infine, alla sig.ra Teresa Maineri per il bellissimo servizio fotografico.