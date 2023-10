Assistenza all'autonomia delle scuole albesi, spesi 281 mila euro

Il tema delle risorse per l'assistenza all'autonomia e per per coprire le esigenze degli Istituti Comprensivi di Alba "anche in virtù dell’aumento del costo orario degli operatori" è stato al centro di un'interrogazione del consigliere Fabio Tripaldi consigliere comunale appartenente al gruppo “Alba Città per Vivere”.

A rispondere è stata l'assessora Elisa Boschiazzo, che ha rimarcato come già dal 2022 le nuove linee guida prevedevano di portare i rincari da 18 a 19 euro. "Ad oggi abbiamo speso 281, 295 mila euro più il nostro personale e abbiamo le risorse necessarie per coprire l'assistenza all'autonomia. Abbiamo anche parlato con i dirigenti scolastici perché attualmente abbiamo 93 bambini, ma siamo in attesa di ricevere nuove certificazioni da alcuni plessi per poter procedere alla liquidazione e garantire così il servizio".