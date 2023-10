Bra, per tutto il mese di ottobre alla Lilt disponibili visite al seno gratuite per donne sotto i 45 anni

Come nei precedenti, anche quest’anno la Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) di Bra promuove l’iniziativa "Nastro rosa": per tutto il mese di ottobre, le donne con meno di 45 anni possono richiedere e ricevere una visita senologica gratuita.

"Abbiamo già 50 persone prenotate: segnale dell’importanza della nostra proposta, che permette anche di fare un’ecografia, se il medico lo ritiene necessario", spiega la fiduciaria Florens Panero. "Ricordo inoltre che per tutto il resto dell’anno, le visite sono sempre possibili, attraverso il versamento di un’offerta, utile a coprire le nostre spese". Il motto di quest’anno è "la prevenzione è sempre la risposta giusta".

Un riscontro che per la sede di Bra si registra anche a livello generale: "Continuiamo a ricevere tante richieste, anche di persone che vengono da fuori per alcuni tipi di visite, come quella dermatologica, disponibili solo a Bra. Cerchiamo di accontentare tutti, nel limite delle nostre possibilità: al momento siamo 50 volontari. Trai nostri servizi, offriamo anche quello di prevenzione urologica per entrambi i sessi, al momento fermo in quanto il medico che se ne occupava è mancato di recente. Ci stiamo muovendo per riattivarlo quanto prima"