Bra, restare sempre giovani e attivi si può, grazie all’Uni-Tre, Università della Terza Età

Cultura ed educazione: due parole che dal 1982 sono il manifesto dell’Uni-Tre, Università della Terza Età di Bra. Una doppietta di cui andare non fieri, di più. Merito di Clara Arnaldi, Enza Sardo, Francesca Fino, Luisa Ardesi, Gianfranco Saglia, Luciano Leone e Giuseppe Raineri, al timone di un’iniziativa in continua crescita.

L’inaugurazione del 41° anno accademico è in programma mercoledì 4 ottobre presso l’Auditorium G. Arpino. Tutti puntuali, alle ore 15, per applaudire le giovani ballerine della compagnia di “Gli amici della danza” di Marilena Bonardi e Annalisa Boria, che offriranno uno splendido spettacolo di danza e musica.

Così la responsabile Clara Arnaldi: "Restare sempre giovani e attivi si può. L’Uni-Tre di Bra conta circa 200 soci con iniziative che coinvolgono non soltanto gli iscritti, ma anche i simpatizzanti e la cittadinanza. La nostra è un’associazione culturale aperta a tutti, non solo agli anziani, ma a tutti coloro che credono che l’apprendimento non abbia età".

Aggiungendo: "Vorremmo essere un simbolo, un punto di riferimento. Ci piacerebbe essere tra le cose che caratterizzano la città. E le nostre energie sono spese per questo, per cercare di offrire a Bra e al territorio un piccolo-grande servizio, dove la gente possa incontrarsi, confrontarsi e informarsi e dove si possano affrontare i temi del nostro tempo".

Un dato su tutti colpisce in particolare: l’aumento consistente dei partecipanti e la diffusione dell’idea in vicine realtà territoriali. Oltre a Bra, infatti, l’Uni-Tre è attiva anche a Carrù, Castagnito, Corneliano d’Alba, Diano d’Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, Magliano Alfieri, Monticello d’Alba, Neive, Piozzo, Roddi, Rodello e Santa Vittoria d’Alba. Per tutti si tratta di un’occasione per stare insieme e per divertirsi.

L’amministrazione comunale di Bra ha dimostrato una grande sensibilità e attenzione nei confronti degli over 60 e per questa iniziativa culturale, offrendo una sede adeguatamente ampia e attrezzata.

Qualche dettaglio: le lezioni si svolgeranno presso l’Auditorium G. Arpino (Largo della Resistenza), il mercoledì ed il venerdì, dalle 15 alle 17. Inoltre, sarà possibile frequentare numerosi laboratori pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì; tipo corsi di lingue, pittura, alimentazione, teatro, computer, yoga.

E non finisce qui. Saranno pure organizzate delle gite per visitare mostre e musei o partecipare a sagre e fiere, per la felicità degli studenti dai capelli bianchi, ma anche dei curiosi di ogni età, desiderosi di ampliare le proprie conoscenze.

Un modo per ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile, perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima nel cassetto.

La formula è collaudatissima. Da una parte ci sono i docenti che si propongono gratuitamente, regalando competenza, professionalità e passione per la cultura. Dall’altra ci sono gli anziani, che hanno la missione di testimoniare i valori che contano e che rimangono sempre validi: la correttezza, l’onestà, la lealtà, la dignità e l’educazione, in un mondo dove i valori stanno scarseggiando.

L’anno accademico 2023/24 vanta un programma di largo respiro ed è aperto a tutti, senza limiti minimi o massimi di età e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Certo, la cultura ha un prezzo e per partecipare ai corsi dell’Uni-Tre è necessario iscriversi e versare una quota associativa di 45 euro. Informazioni ed iscrizioni, presso la sede Uni-Tre di via Audisio, 5 a Bra, oppure telefonando al numero 0172/245901 o su www.arcibra.it.

Il programma è disponibile in sede o scaricabile dal sito www.arcibra.it. A questo punto vi starete chiedendo quali siano gli appuntamenti mese per mese: eccovi accontentati.

Ottobre

Mercoledì 4: inaugurazione con lo spettacolo de “Gli amici della danza”, a cura di Marilena Bonardi e Annalisa Boria;

Venerdì 6: lezione dal titolo “Oggi cosa leggiamo”, a cura di Gabriella Del Treste;

Mercoledì 11 : lezione dal titolo: “Biochimica nell’alimentazione ed esercizio fisico con l’obiettivo di mantenere una salute ottimale”, a cura di Carlo Monichino;

Venerdì 13: lezione dal titolo “Gli affreschi: le Madone a rabèl” a cura di Elio Stona;

Mercoledì 18 : lezione dal titolo “Dalle prime radio alle ultime novità” a cura di Stefano Rosso;

Venerdì 20: lezione dal titolo “Viaggi avventurosi” a cura di Gianni Carnevale;

Mercoledì 25 : lezione dal titolo “Ucraina, tra passato e presente” a cura di Piero Bosco;

Venerdì 27: lezione dal titolo “La Bretagna dei Pittori” a cura di Silvia Brizio;

Novembre

Venerdì 3: lezione dal titolo “La 1ª Guerra Mondiale, il milite ignoto e la poesia di Ungaretti” a cura di Daniela Oddenino e Danilo Giordana;

Mercoledì 8: lezione dal titolo “La carta dei diritti per le persone anziane” a cura di Annalisa Genta;

Venerdì 10: lezione dal titolo “L’impegno della Provincia di Cuneo” a cura di Bruna Sibille;

Mercoledì 15: lezione dal titolo: “Passeggiata virtuale tra i monumenti più curiosi del Cuneese” a cura di Silvano Bertaina e Fabio Bailo;

Venerdì 17: lezione dal titolo “La donna ieri e oggi” a cura di Margherita Corrado;

Mercoledì 22 : lezione dal titolo “Un viaggio nel mondo della… geometria” a cura di Valter Manzone;

Venerdì 24: “ Modalità e benefici del cammino” a cura di Gianluca Toselli;

Mercoledì 29 : “La guerra delle Falkland” a cura di Livio Margiaria;

Dicembre

Venerdì 1: lezione dal titolo “Feste paesane e balli a palchetto” a cura di Margot;

Mercoledì 6: lezione dal titolo “La filosofia della prima metà del XIX secolo” a cura di Biagio Conterno;

Mercoledì 13 : lezione dal titolo “Le malattie metaboliche” a cura di Elisabetta Giussani;

Venerdì 15: lezione dal titolo “Il presepe e i presepisti a Bra” a cura di Fabio Bailo;

Mercoledì 20 : lezione dal titolo “Come sarà il 2024 braidese?” a cura di Gianni Fogliato;

Gennaio

Mercoledì 10: lezione dal titolo “Oggi cosa leggiamo?” a cura di Gabriella Del Treste;

Venerdì 12: lezione dal titolo “La cura del cucciolo e del cane adulto” a cura di Nadia Raise;

Mercoledì 17 : lezione dal titolo “Magritte e i surrealisti” a cura di Sivia Brizio;

Venerdì 19: lezione dal titolo “Curcuma? È un mistero?” a cura di Maria Milazzo;

Mercoledì 24 : lezione dal titolo “Prevenzione uditiva” a cura di Marco Canzoneri;

Venerdì 26: lezione dal titolo “Le regole della strada” a cura della Polizia Stradale di Cuneo;

Mercoledì 31: lezione dal titolo “Due grandi pittori del ‘900, Marc Chagall e Henri Matisse” a cura di Silvana Peira;

Febbraio

Venerdì 2: lezione dal titolo “Eugenio Montale: la poesia del male di vivere” a cura di Vittoria Abre;

Mercoledì 7: lezione dal titolo “Sandro Botticelli “a cura di Marina Isu;

Venerdì 9: lezione dal titolo “Musica ed immagini” a cura di Paolo Paglia;

Mercoledì 14: lezione dal titolo “Bra e il suo territorio, tra sviluppo turistico, eccellenze gastronomiche e commercio” a cura di Luigi Barbero;

Venerdì 16: lezione dal titolo “Il vero e il falso nella green economy” a cura di Piero Fissore di Montaldo;

Mercoledì 21 : lezione dal titolo “Fare giornalismo” a cura di Silvia Gullino;

Venerdì 23: lezione dal titolo “Fryderyk Chopin. La poetica del pianoforte e della patria lontana” a cura di Dino Bosco;

Mercoledì 28: lezione dal titolo “L’esplorazione dello spazio: storia e curiosità” a cura di Edoardo Marelli;

Marzo

Venerdì 1: lezione dal titolo “La figura di Giacomo Matteotti” a cura di Biagio Conterno;

Mercoledì 6: lezione dal titolo “Un “terzo luogo” necessario, il Purgatorio nel Medioevo e nella Commedia di Dante” a cura di Vittoria Abre;

Venerdì 8: lezione dal titolo “Tu che occhiali hai?” a cura di Simona Borgogno;

Mercoledì 13 : lezione dal titolo “Fotografi e fotografati a Bra. Tra storia e costume” a cura di Fabio Bailo;

Venerdì 15: lezione dal titolo “I satelliti nella vita di tutti i giorni” a cura di Edoardo Marelli;

Mercoledì 20 : lezione dal titolo “Piero della Francesca” a cura di Marina Isu;

Venerdì 22: lezione dal titolo “Tutela del risparmio” a cura di Mauro Tibaldi;

Mercoledì 27 : lezione dal titolo “La divertente scienza del volo” a cura di Enrico Serra;

Aprile

Mercoledì 3: lezione dal titolo “Il mito dell’eterna giovinezza dall’antichità alla chirurgia estetica” a cura di Vittoria Abre;

Venerdì 5: lezione dal titolo “Spezie e aromi” a cura di Teresa Quaglia;

Mercoledì 10: lezione dal titolo “Mens sana in corpore sano o l’errore di Cartesio” a cura di Enrico Pessina;

Venerdì 12: lezione dal titolo “Le signore di Casa Savoia” a cura di Cristina Quaranta;

Mercoledì 17 : lezione dal titolo “I controlli ufficiali nel settore carni” a cura di Francesca Fioretto;

Venerdì 19: lezione dal titolo “Lezione concerto” a cura di Giovanna Santagati;

Mercoledì 24 : lezione dal titolo “25 aprile 1945 a Bra. Cronaca della liberazione della città ora per ora” a cura di Fabio Bailo;

Maggio

Venerdì 3: lezione dal titolo “Il premio Roddi per la poesia” a cura di Laura Dellavalle;

Mercoledì 8: lezione dal titolo “La filosofia cristiana. Patristica e scolastica” a cura di Elena Angeleri;

Venerdì 10: lezione dal titolo “La scarpa e il piede” a cura di Checco Matera;

Mercoledì 15: lezione dal titolo “Piemonte da scoprire” a cura di Silvia Brizio;

Venerdì 17: lezione dal titolo “Doppio inganno e altri racconti” a cura di Andrea Geraso;

Mercoledì 22: lezione dal titolo “Un vero cantautore” a cura di Giuliano Rigo.