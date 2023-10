A Bra cambia colore il sacco conforme per i rifiuti indifferenziati

Anche quest’anno nel mese di ottobre prende avvio a Bra la distribuzione domiciliare delle dotazioni per la raccolta dei rifiuti per il 2024 ma con alcune significative novità.

Fermo restando il proseguo del meccanismo del sacco conforme, che ha permesso alla città della Zizzola di mantenere nel tempo una percentuale di differenziata vicina al 90%, confermandosi lo scorso anno al vertice dei Comuni piemontesi con oltre 10mila abitanti, il prossimo anno i braidesi andranno incontro a una novità, ovvero il cambio del colore del sacco di raccolta.

In osservanza alle linee guida approvate dal Consorzio albese braidese smaltimento rifiuti (Coabser) tutti i comuni aderenti al sistema del sacco conforme dovranno infatti adottare un nuovo sacchetto per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati di colore rosso con banda blu.

A partire dal 1° gennaio 2024 non si potranno quindi più utilizzare le dotazioni relative agli anni precedenti, ovvero i sacchi bianchi con banda rossa, che potranno essere impiegati solamente se inseriti all’interno di quelli nuovi oppure smaltiti nella raccolta della plastica.

Dal 16 ottobre 2023, come indicato nella lettera inviata in questi giorni a tutti i cittadini intestatari di un’utenza di pagamento della tassa rifiuti (TARI), gli operatori della STR Società trattamento rifiuti, la società partecipata dal Comune di Bra che gestisce tra le altre cose l’Ecosportello di corso Monviso, inizieranno a distribuire a domicilio le nuove dotazioni personalizzate per singola utenza sulla base di quanto previsto nella banca dati TARI.

In caso di iscrizione successiva o contemporanea al periodo della distribuzione, si avrà la possibilità di prenotare presso l’Ecosportello il ritiro della dotazione spettante. Insieme ai diversi sacchetti verrà distribuito materiale informativo, ovvero i calendari e vademecum.

Le consegne a domicilio avverranno dal lunedì al sabato, anche in orario pre serale. Particolare attenzione verrà riservata alle utenze commerciali, che riceveranno le consegne nei giorni centrali della settimana. Come già per gli anni scorsi, i cittadini non in grado di garantire la presenza al domicilio potranno lasciare una delega compilata ad un vicino o un parente che abita nello stesso stabile o nelle immediate vicinanze. Nel corso della distribuzione nessun operatore, che sarà identificato da cartellino di riconoscimento STR, dovrà o potrà chiedere di entrare in casa per le operazioni di consegna, né sarà autorizzato a chiedere denaro. Gli utenti non saranno contattati telefonicamente da alcun soggetto per fissare appuntamenti per le consegne.

In caso di mancata consegna per assenza del destinatario verrà lasciato in buca un avviso che inviterà a prenotare on-line (www.verdegufo.it - area prenotazioni) un appuntamento presso l’Ecosportello per il ritiro. Il ritiro potrà avvenire senza urgenza, in qualunque momento dell’anno.

Per maggiori informazioni ed eventuali dubbi, è possibile contattare l’Ecosportello comunale al numero 0172.201054 o scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz. Dal 17 ottobre al 17 dicembre l’ufficio di corso Monviso 5A sarà operativo con un orario esteso dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, il lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 14 alle 17, mentre il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18.

Per l’iscrizione nella banca dati TARI è possibile invece prendere contatti con l’Ufficio Tributi comunale (tel. 0172.438333 – tributi@comune.bra.cn.it) dal lunedì al venerdì in orario 8:45-12:45, il martedì anche dalle 15 alle 16 e il giovedì, con orario continuato, sino alle 16.