Cuneo, nuovo ospedale unico: "Da Icardi solo parole al vento. Con il partenariato danni alla sanità per vent'anni"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata ai sindaci di Cuneo, Alba, Bra, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva, Busca, Borgo San Dalmazzo e Dronero dai gruppi consigliari di minoranza del Comune di Cuneo Cuneo Mia, Cuneo per i Beni Comuni e Indipendenti.

***

Cari sindaci,

i nostri gruppi consiliari hanno continuato a occuparsi del nuovo ospedale di Cuneo, impedendo fino a ora la realizzazione del progetto proposto dalla Società Inc. S.p.A. del Gruppo Dogliani per la realizzazione di una nuova costruzione con le modalità del Partenariato Pubblico Privato (PPP), che ha costi molto elevati, capaci di far saltare il bilancio dell’Azienda Ospedaliera.



Abbiamo lavorato sui non molti dati disponibili con la convinzione di dover rappresentare le necessità di cura dei cittadini e abbiamo dimostrato la fondatezza del nostro punto di vista, l’esistenza di alternative, evidenziato gli alti costi della proposta in un quadro decisorio che ha dimenticato la necessità di una sanità intesa secondo Costituzione. Le nostre rilevazioni sono state consegnate alla sindaca e alla giunta di Cuneo, alla direttrice generale dell'ASO S.Croce e Carle (prima delle sue dimissioni).



Per contro l’Assessore Icardi ha cercato di denigrare e ridicolizzare il nostro impegno e il nostro lavoro. Lo ha fatto usando parole al vento, senza mai entrare nel merito delle osservazioni che andavamo facendo, senza mai smentire concretamente nemmeno uno dei risultati a cui via via giungevamo.



Appreso della riunione del 4 ottobre, organizzata dalla Regione, nella speranza di fornire elementi utili per un suo contributo a una decisione che sia veramente nell’interesse pubblico, trasmettiamo il documento sintetico che abbiamo elaborato con gli elementi in nostro possesso, da cui emergono gli alti costi del PPP e le alternative che si possono applicare, tutte meno costose e che, ripetiamo, non è stato mai seriamente contraddetto.



Non lasci che, con questo progetto di PPP, si realizzi un danno alla sanità cuneese destinato a durare 20 anni, come sembra prevedere la Proposta.