Disegno di lege sulle Foibe approvato al Senato. Bergesio (Lega): "Così onoriamo le vittime italiane del regime di Tito"

“Grazie al disegno di legge proposto dalla Lega, ed approvato in Senato, finalmente onoriamo la memoria di tanti italiani vittime del regime comunista di Tito”.



Lo afferma il Senatore Giorgi Maria Bergesio (Lega Salvini Premier), commentando il disegno di legge, di cui è tra i firmatari, approvato oggi in Senato grazie alla Lega, che prevede un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe e viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe per gli studenti delle scuole secondarie. Il provvedimento passerà ora al vaglio della Camera.



“Noi non dimentichiamo e oggi il Parlamento italiano ha compiuto un atto di umanità e giustizia. Una battaglia storica della Lega che finalmente trova compimento. Il ddl è un passo importante per tramandare il ricordo dell’esodo giuliano-dalmata e di bambini, donne e uomini uccisi dalla violenza comunista, un’intera generazione annientata perché colpevoli di essere italiani. E’ fondamentale onorarne la memoria e trasmettere la conoscenza di questi avvenimenti, troppo a lungo, vergognosamente, dimenticati, alle giovani generazioni, affinchè tutto questo non accada mai più”, conclude il Senatore Bergesio.