Don Roberto Bruna ha celebrato 40 anni di sacerdozio a Busca

Si sono festeggiati domenica 1° ottobre, a Busca nella parrocchia di Maria Vergine Assunta, i 40 anni di sacerdozio del parroco don Roberto Bruna.

Il mese di ottobre è per don Roberto motivo di molte ricorrenze.

Oltre ad essere stato ordinato il 22 ottobre 1983, l’occasione è stata anche quella di ricordare l’anniversario per i 25 anni come parroco di san Chiaffredo di Busca e i 10 delle frazioni di Castelletto e San Vitale.

Da qualche mese don Roberto è anche stato nominato nuovo vicario generale per la Diocesi di Saluzzo.

Don Roberto è stato festeggiato dai parrocchiani assieme a parenti ed amici con una messa celebrata dal vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, assieme a don Mauro Aimar collaboratore della vicaria di Busca e al viceparroco don Marco Tallone.

Hanno partecipato ai festeggiamenti anche le sorelle Lidia e Liliana con i rispettivi familiari.

Tra le autorità presenti anche i sindaci di Busca Marco Gallo e di Tarantasca Giancarlo Armando, assieme a una rappresentanza delle rispettive amministrazioni comunali.

Don Roberto, 64 anni, originario di Melle, in valle Varaita, venne ordinato sacerdote il 22 ottobre 1983.

Il primo incarico fu come vicecurato a Barge con il parroco don Mario Peirano.

Successivamente divenne parroco di Casteldelfino, in valle Varaita.

Dopo alcuni anni, il 3 ottobre 1998, viene nominato parroco a San Chiaffredo Busca, e il 20 ottobre 2013 (oltre a san Chiaffredo) diventa parroco delle comunità di Busca, San Chiaffredo, Castelletto, San Vitale.

È parroco “in solidum” moderatore di San Bernardo e Santa Cristina in Tarantasca dal 2015

Dal 2017 è stato direttore dell’ Ufficio Pastorale per la Scuola, di cui era già stato nel 2003.

Ha svolto il ruolo di insegnante di religione nelle Scuole media di Busca.

Recentemente il vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo lo ha nominato vicario generale della Diocesi al posto di don Beppe Dalmasso.

Tanti fedeli ed ex allievi delle scuole medie buschesi che lo hanno festeggiato domenica, durante la messa in parrocchia e, dopo la celebrazione religiosa, in un momento conviviale sul sagrato della chiesa.