Droni di pattuglia a Cuneo? Blengino bacchetta Boselli: "Servono soluzioni, basta marciare sul disagio"

“Gli Indipendenti di Boselli hanno finalmente presentato, dopo settimane di mega annunci, il loro piano per la sicurezza a Cuneo. Riassunto? Nulla di nuovo rispetto a quanto ripetono da settimane e mesi, se non una curiosa proposta: droni per pattugliare alcune zone della città. Al di là delle uscite spot e delle idee propagandistiche, noi riteniamo che siano sicuramente fondamentali alcune azioni di monitoraggio, di controllo e di repressione, però da sole non bastano: servono politiche preventive ed effettivamente efficaci per risolvere i problemi una volta per tutte ed evitare che semplicemente si spostino di strada".



Così Filippo Blengino, segretario di Radicali Cuneo "G.Donadei", che commenta quanto uscito dall'incontro pubblico tenutosi nella serata di ieri (lunedì 2 ottobre) e organizzato dal gruppo consigliare cuneese degli Indipendenti.



"Se Boselli evitasse si soffiare sopra il fuoco del disagio e iniziasse a proporre alcune soluzioni concrete per ridurre la criminalità, in larga parte figlia dello spaccio e, quindi, del proibizionismo, forse qualche piccolo passo in avanti in più lo si farebbe. Anche se è più elettoralmente interessante buttarla in caciara ed evocare droni, militari e, perché no, carri armati”.