Il "ratto"al Borgo dei Brichet durante i festeggiamenti: sabato 7 ottobre la resa dei conti

I contorni del giallo, dell'atto di goliardia e della sfida. Lascia anche questo il fine settimana del folclore albese. Il Borgo dei Brichet, durante i festeggiamenti della vittoria del Palio, lascia incustoditi un copricapo da dama e una ciambellina da ancella che spariscono nel nulla.

Come nelle trame dei film gialli più consumati, dopo minuti di smarrimento, arriva la chiamata con la foto degli oggetti in primo piano e in ottimo stato, e la richiesta di riscatto. Il Borgo Santa Barbara esce allo scoperto e si autoaccusa del 'ratto'. "Li abbiamo noi e se li rivolete indietro, dovete pagarci". Come nei peggiori bar di Caracas o nei migliori hotel di Milano durante il calciomercato partono le trattative. La prima richiesta è irricevibile: "Vogliamo il vostro titolo". La risposta è eloquente: "Assolutamente no, facciamo più in fretta a chiedere alle nostre sarte di rifarcele".

Gli incastri e le diplomazie vanno avanti e ci si sposta su un'offerta in vino. C'è un'apertura e anche l'accordo sulla sede: "la resa dei conti" avverrà in piazza Michele Ferrero, sabato 9 ottobre, alle ore 21. Presente ci sarà anche un mediatore di grande livello: Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri.

Il folclore e la goliardia saranno protagonisti ancora per una sera. Si viaggerà nel tempo tra costumi e tradizioni che servono a unire ancora di più e ad attraversare la storia con leggerezza. Intanto, persone bene informate sui fatti affermano che oltre al vino potrebbero spuntare delle tume, come parte del riscatto. L'accordo è vicino e anche il menu della cena potrebbe già essere quasi deciso.